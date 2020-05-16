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Курорты Северного Кавказа могут открыться в начале лета с упором на индивидуальный туризм

Все массовые мероприятия в июне и июле отменили

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК) рассчитывает открыть туристический кластер - курорты "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус" - летом и уже готовится к началу сезона. Как сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе компании, сезон будет ориентирован на индивидуальный туризм.

Курорты Северного Кавказа временно закрыли сезон катания с 28 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

"Несмотря на то, что пока курорты "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус" не принимают туристов, управляющая компания КСК активно готовится к летнему сезону и следующему зимнему. Предварительно туристический кластер откроется в начале лета", - говорится в сообщении. При этом летний сезон в этом году из-за ситуации с пандемией будет организован с переориентацией на индивидуальный отдых. "Летний сезон - 2020 будет ориентирован на индивидуальный туризм. Все массовые мероприятия в июне - июле отменены", - отметили в пресс-службе.

"Чеченский курорт "Ведучи" станет единственным, где продолжится сезон катания - на километровой всесезонной трассе. Искусственное покрытие стало доступно гостям в конце 2019 года, но все, конечно же, ждали возможности попробовать скольжение по пластику летом", - отметили в компании.

Изменения цен в запланированном на лето сезоне не планируются. Стоимость ски-пассов на курортах "Архыз" и "Ведучи" сохранится на уровне прошлого года, на "Ведучи" - на уровне зимнего сезона.

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект предусматривает строительство новых горнолыжных курортов мирового класса: Архыз (Карачаево-Черкесия), Ведучи (Чечня), Эльбрус (Кабардино-Балкария), Матлас (Дагестан), Цори и Армхи (Ингушетия), а также пляжных курортов на Каспийском побережье (Дагестан).

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОКабардино-БалкарияЧечня
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