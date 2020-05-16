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Пандемия коронавируса нового типа

Аксенов поручил ограничить въезд в Крым для вахтовиков

По словам главы республики, вахтовых работников допустят на полуостров только при условии, что компании возьмут на себя оплату двухнедельного размещения своих сотрудников в обсерваторах

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Группы вахтовых работников из других регионов, направляющиеся в Крым, не будут допускаться на полуостров. Такое поручение дал в субботу на ежедневном совещании по предупреждению распространения нового коронавируса в регионе глава республики Сергей Аксенов.

За последние сутки новый коронавирус подтвердился у 13 человек, в том числе у жителя Симферополя, прибывшего из Красноярска после работы вахтовым методом. Аксенов также сообщил, что в ночь на субботу было принято решение не допустить на территорию полуострова четыре автобуса с группами работников.

"На мосту всех вахтовиков или организованные группы, которые сюда везут непонятно и неважно с какой целью, - всех заворачиваем назад. Надо будет брать на контроль предприятия, которые пытались завезти", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что вахтовых работников допустят в Крым только при условии, что компании возьмут на себя оплату двухнедельного размещения своих сотрудников в обсерваторах. "Просто не тратьте время и деньги. Зачем вы сорвали людей, везли через сколько регионов Российской Федерации, чтобы их повернули потом назад? Никто из вахтовиков на территорию Крыма не попадет", - добавил Аксенов.

Замначальника полиции МВД по региону Александр Смаглин также рассказал, что за последние сутки транспортный поток на Крымском мосту вырос. "2 570 единиц у нас за вчера прибыло, 37 мы не допустили - это тоже большое число, по сравнению с остальными днями. 2 890 у нас на выезд, 17 на выезд допущено не было", - отметил он.

В Крыму по состоянию на 16 мая под медицинским наблюдением находятся 1 751 человек: дома - 898 человек, в стационарах - 220 человек, изолированы в обсерваторы - 633 человека. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 272 положительных на COVID-19. Из них на лечении 166 человек, выздоровели - 101. Умерли пять человек.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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