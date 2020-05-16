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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы сообщили, что до 22 мая рано говорить об ослаблении режима самоизоляции

Как сообщил первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в течение двух недель после майских праздников необходимо посмотреть на динамику заболеваемости

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Говорить об ослаблении режима самоизоляции можно будет с середины следующей недели. Об этом заявил в субботу первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Говорим с Роспотребнадзором. У них какие-то планы, понятно, есть. Они их сейчас там формируют. Но все-таки примерно до 21-22 числа [мая], наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время", - сказал он. 

Отвечая на вопрос, является ли снижение темпов роста новых случаев заражения сигналом к ослаблению мер, чиновник отметил, что это "неплохая тенденция", но еще рано делать какие-то выводы. "Две недели после майских надо подождать и посмотреть на эту динамику, и после этого, наверное, принимать какие-то решения. Именно по этой причине срок самоизоляции в Москве был продлен до 31 мая", - уточнил Немерюк.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины (за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости, товарами для животных и аптек), закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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