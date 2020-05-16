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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы сообщили об отсутствии случаев невыплат врачам, борющимся с COVID-19

По словам первого замруководителя аппарата мэра столицы, руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, до врачей доведены все выделенные по федеральной и московской линиям средства

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Работающие с больными с новой коронавирусной инфекцией врачи получат все обещанные доплаты, в столице не выявили случаев невыплаты денег медработникам. Об этом сообщил в субботу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам "действительно, были вопиющие случаи" в регионах по невыплате надбавок врачам, в столице "таких случаев нет". Немерюк отметил, что есть в течение недели происходили оформительские задержки, но сейчас выделенные по федеральной и московской линиям средства должны быть доведены до медработников.

Президент России Владимир Путин определил доплату врачам в размере 80 тыс. рублей, в Москве была до этого определена доплата в 70 тыс., таким образом, общая надбавка будет составлять 150 тыс. рублей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 272 043 случая заражения, выздоровели 63 166 человек, умерли 2 537.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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