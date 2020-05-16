Во Владимирской области СК начал проверку сообщений о нарушении прав медиков

ТАСС, 16 мая. Следователи Владимирской области начали проверку сообщений о нарушении в Александровской районной больнице прав медиков, работающих с пациентами с коронавирусом. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе управления СК по Владимирской области.

"Проводится доследственная проверка о нарушении прав медицинских работников Александровской районной больницы на получение денежных выплат. В средствах массовой информации федерального и регионального уровня распространялась информация о нарушении прав медицинских сотрудников на качественные условия труда во время борьбы с эпидемией в Александровской районной больнице, включая клиники в Карабаново и Струнино <...> Оцениваются доводы о неполучении в полном объеме денежных компенсаций медицинскими работниками Александровского больничного комплекса, задействованными в оказании помощи больным коронавирусом", - отметили в пресс-службе.

12 мая власти сообщали, что 40 сотрудников подразделений Александровской больницы в Струнино написали заявления об увольнении из-за боязни заразиться новой коронавирусной инфекцией и тяжелых условий труда. В их числе шесть врачей, медсестры, уборщики служебных помещений, буфетчица. Ранее прокуратура выявила нарушения законодательства и признала, что сотрудница больницы получила ожоги лица из-за повторного использования средств защиты, которых не хватает в медучреждении.

Как сообщалось ранее, Владимирская область получила из федеральных средств 115 млн рублей, которые направлены на выплаты порядка 4 тыс. медработников и персонала. Кроме того, введены региональные доплаты для водителей скорой помощи, сотрудников лабораторий и прочего персонала, задействованного в борьбе с коронавирусом.

На 16 мая во Владимирской области зарегистрировано 1657 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из числа зараженных в настоящее время выздоровели 232 человека, 15 умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 272 043 случая заражения, выздоровели 63 166 человек, умерли 2 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.