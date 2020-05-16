{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Во Владимирской области СК начал проверку сообщений о нарушении прав медиков

Ранее в СМИ появилась информация о нарушении прав медработников в Александровской районной больнице

ТАСС, 16 мая. Следователи Владимирской области начали проверку сообщений о нарушении в Александровской районной больнице прав медиков, работающих с пациентами с коронавирусом. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе управления СК по Владимирской области.

"Проводится доследственная проверка о нарушении прав медицинских работников Александровской районной больницы на получение денежных выплат. В средствах массовой информации федерального и регионального уровня распространялась информация о нарушении прав медицинских сотрудников на качественные условия труда во время борьбы с эпидемией в Александровской районной больнице, включая клиники в Карабаново и Струнино <...> Оцениваются доводы о неполучении в полном объеме денежных компенсаций медицинскими работниками Александровского больничного комплекса, задействованными в оказании помощи больным коронавирусом", - отметили в пресс-службе.

12 мая власти сообщали, что 40 сотрудников подразделений Александровской больницы в Струнино написали заявления об увольнении из-за боязни заразиться новой коронавирусной инфекцией и тяжелых условий труда. В их числе шесть врачей, медсестры, уборщики служебных помещений, буфетчица. Ранее прокуратура выявила нарушения законодательства и признала, что сотрудница больницы получила ожоги лица из-за повторного использования средств защиты, которых не хватает в медучреждении.

Как сообщалось ранее, Владимирская область получила из федеральных средств 115 млн рублей, которые направлены на выплаты порядка 4 тыс. медработников и персонала. Кроме того, введены региональные доплаты для водителей скорой помощи, сотрудников лабораторий и прочего персонала, задействованного в борьбе с коронавирусом.

На 16 мая во Владимирской области зарегистрировано 1657 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из числа зараженных в настоящее время выздоровели 232 человека, 15 умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 272 043 случая заражения, выздоровели 63 166 человек, умерли 2 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияВладимирская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Три группы российских военных вернулись в Россию из Сербии
Самолеты с военнослужащими и специальной военной техникой прибыли на аэродром Чкаловский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС