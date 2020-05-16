Умерший в Морозовской больнице в Москве ребенок не был заражен коронавирусом

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Результаты тестирования на коронавирус у ребенка, который умер в столичной детской Морозовской больнице, оказались отрицательными. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"12 мая ребенок поступил в тяжелом состоянии в Морозовскую больницу с диагнозом периостит нижней челюсти на фоне хронического периодонтита зубов <...> В больнице была проведена экстренная операция, удалено гнойное отделяемое, после операции состояние нормализовалось. Но через три часа состояние резко ухудшилось, ребенок был переведен в реанимацию в состоянии септического шока, который вызвал отек мозга. Анализ на коронавирусную инфекцию от 15 мая отрицательный", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок поступил в Морозовскую больницу с болевым синдромом, испытываемым в течение двух недель. До этого за медицинской помощью родители не обращались.

Как отмечается в материале, клинических проявлений коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии также не было обнаружено.

"Точная причина смерти будет установлена по результатам проведения вскрытия и выполнения специализированных тестов", - добавляется в материале.