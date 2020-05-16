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Уровень воды у поселка Тюлькино в Перми за сутки вырос на 14 см

Эвакуированы 47 человек

ТАСС, 16 мая. Уровень воды у поселка Тюлькино Соликамсого района Пермского края в результате паводка за сутки вырос на 14 см, число эвакуированных выросло до 47 человек, сообщает в субботу министерство территориальной безопасности региона.

Всего в поселке проживет 1 тыс. человек, 15 мая эвакуация понадобилась 22 жителям поселка, где подтопило придомовые территории. Местные власти ввели режим повышенной готовности и развернули пункт временного размещения (ПВР) в соседнем селе.

"За сутки динамика повышения уровня паводковых вод в районе данного населенного пункта составила 14 см. Усилены опергруппы, приведен в готовность пункт временного размещения в лагере "Лесная сказка" в поселке Тохтуево, туда уже эвакуировано 47 человек. Часть людей разместились у родственников", - говорится в сообщении.

Как сообщается на портале правительства Пермского края, в Соликамск в распоряжение городской больницы прибыл специальный мобильный медицинский комплекс на базе автомобиля повышенной проходимости "Урал", в субботу медкомплекс был направлен в Тюлькино и другие поселения для вакцинации населения от гепатита "А".

Всего на контроле краевых властей 15 населенных пунктов в семи муниципальных районах и городских округах, где имеются подтопленные дома и участки. По данным ведомства, режим ЧС продолжает действовать в Гайнском округе, где ранее из-за паводка были эвакуированы более 180 жителей района. "Наблюдается динамика понижения уровня воды в поселке Усть-Черная и поселке Серебрянка на 75 см и 36 см соответственно. Часть домовладений уже освободились от воды", - говорится в сообщении.

По прогнозу ГУ МЧС по Пермскому краю, 16 и 17 мая в Пермском крае ожидается прохладная погода, воздух днем прогреется до 12-15 градусов тепла, в субботу возможны умеренные осадки, в воскресенье также местами возможны кратковременные небольшие дожди. Несмотря на стабилизацию уровней воды и тенденцию к их снижению, на реках в Гайнском муниципальном округе в ближайшие дни сохранится опасная гидрологическая ситуация на реке Весляна для населенных пунктов Усть-Черная, Серебрянка, Оныл, Сосновая и реке Кама для населенных пунктов Кебраты и Верхняя Старица. Ожидается сохранение неблагоприятной гидрологической ситуации на реках Кама, Вишера, Язьва, Колва и Камском водохранилище для населенных пунктов Чердынского, Красновишерского и Соликамского городских округов, уточняют в ведомстве.

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