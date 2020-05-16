Поселок Ягодное в Магаданской области закрывают на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 16 мая. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в субботу подписал постановление о введении карантина в связи с коронавирусом на территории поселка Ягодное Ягоднинского района. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время в Магаданской области официально зафиксированы 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 101 человек выздоровел, трое умерли. Основная масса заразившихся зарегистрирована на территории поселка Ягодное, где за весь период пандемии было обнаружено 118 зараженных - сотрудники золотодобывающей артели "Кривбасс" и контактировавшие с ними люди.

"Сергей Носов подписал постановление регионального правительства о введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории поселка Ягодное в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Режим вступит в силу с 00:00 минут 17 мая 2020 года (16 мая 16:00 мск - прим. ТАСС) и до особого распоряжения", - сообщили в пресс-службе.

По информации правительства региона, с началом действия карантинного режима жителям поселка нельзя будет покидать места проживания. Исключения делаются для выгула домашних животных недалеко от дома, следования к месту работы в организациях, чья деятельность не приостановлена, получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора и приобретения продуктов и товаров первой необходимости. В общественных местах необходимо будет соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Выезжать из поселка можно будет только после прохождения теста на коронавирус и получения отрицательного результата и разрешения районной администрации. При этом результат должен быть известен не ранее пяти дней до даты планируемого выезда.

Кроме того, в поселке прекращается транспортное сообщение по автомобильным дорогам, включая перевозки грузовые, на общественном транспорте и в личных автомобилях. Дезинфекционная обработка подъездов будет проводиться не реже трех раз в неделю. Не реже одного раза в неделю дезинфицировать будут скамейки и малые архитектурные формы, расположенные на земельных участках многоквартирных домов.

Ранее в правительстве Магаданской области ТАСС сообщали, что в конце апреля на карантин закрылась артель золотодобытчиков "Кривбасс" в Ягоднинском районе.

Поселок

Поселок Ягодное является административным центром Ягоднинского района, расположенного в центре Магаданской области. В населенном пункте проживает более 3 тыс. человек.