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Пандемия коронавируса нового типа

В администрации губернатора Астраханской области выявили случай заражения коронавирусом

Все контактировавшие с инфицированным сотрудником отправлены на самоизоляцию

АСТРАХАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Случай заражения коронавирусом выявлен в администрации губернатора Астраханской области, заразился технический сотрудник ведомства. Руководство области, члены правительства и оперативного штаба в контакт с заразившимся не вступали, сообщил ТАСС представитель регионального оперативного штаба Павел Паутов в субботу.

"Заразившийся сотрудник с нами не контактировал, тем не менее губернатор [Астраханской области Игорь Бабушкин] и все члены правительства уже сдали тесты [на коронавирус]", - рассказал собеседник агентства.

Бабушкин в своем обращении к жителям региона рассказал, что все контактировавшие с инфицированным сотрудником отправлены на самоизоляцию. "В здании правительства проводится санобработка. Соответствующее подразделение [где выявлен случай коронавируса] в полном составе отправлено на самоизоляцию", - уточнил глава региона.

Дальнейший режим работы администрации будет определен после того, как будут получены результаты тестов на коронавирус, добавил Павел Паутов.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, выявлено 1 029 случаев заражения коронавирусом. За время эпидемии выздоровел 321 человек, семь пациентов умерли. Регион находится в "зеленой зоне" по наличию свободного коечного фонда и охвату тестированием, а коэффициент распространения коронавируса опустился до уровня единицы, в связи с чем власти приступили к постепенному снятию ограничений.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь ЮрьевичПандемия коронавируса нового типа
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