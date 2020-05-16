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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт не исключил, что ученые в РФ уже могли испытать на себе вакцину от коронавируса

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработчики часто испытывают препараты на себе или своих родственниках

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что российские ученые-разработчики уже могли испытать на себе вакцину от новой коронавирусной инфекции.

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По его словам, ученые-разработчики готовы сделать себе инъекцию, однако это никакого отношения не будет иметь к проведению клинических испытаний. "Да (готовы сделать себе инъекцию - прим. ТАСС), хотя, естественно, разработчики очень часто испытывают на себе препарат, даже не только на себе, и на своих родственниках, и так далее, чтобы быть уверенным в качестве соответственно той продукции, которую они выдают. Но в то же самое время к официозу, который позволяет ввести препарат в гражданский оборот, это никакого отношения иметь не должно", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия-1".

Гинцбург признался, что соблазн испытать вакцину на себе велик. На вопрос ведущей Наили Аскер-заде, почему ученые-разработчики не делают этого, глава НИЦ им. Гамалеи ответил: "А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это".

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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