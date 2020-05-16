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ГП сообщила о занижении выплат врачам в 35 медицинских учреждениях Владимирской области

По требованию прокуроров уже произведен перерасчет выплат медицинским сотрудникам некоторых больниц

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Прокуратура Владимирской области выявила занижение компенсирующих выплат медработникам в 35 медицинских учреждениях. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Установлено, что в 35 учреждениях здравоохранения области такие выплаты производились с нарушениями требований федерального законодательства не за все время работы", - уточнили в ведомстве.

Прокуроры внесли представления главным врачам больниц в городах Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, а также в Муромском, Александровском, Камешковском, Судогодском, Вязниковском, Петушинском, Собинском, Селивановском Гороховецком, Кольчугинском, Меленковском, Юрьев-Польском и Киржачском районах и в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) город Радужный.

"По требованию прокуроров уже произведен перерасчет выплат медицинским сотрудникам некоторых больниц. Полное устранение нарушений находится на особом контроле прокуратуры области", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как сообщали в пресс-службе управления СК по Владимирской области, следователи начали проверку сообщений о нарушении в Александровской районной больнице прав медиков, работающих с пациентами с коронавирусом.

Теги
РоссияВладимирская областьПандемия коронавируса нового типа
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