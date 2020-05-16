В Карачаево-Черкесии прокуратура проверяет информацию о нарушениях при выплатах медикам

ЧЕРКЕССК, 16 мая. /ТАСС/. Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики начала проверку информации о возможных нарушениях прав работников Прикубанской центральной районной больницы при начислении стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

"Прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики организовано проведение проверки по сообщениям, размещенным в СМИ, о возможных нарушениях закона при выплате заработной платы и стимулирующих выплат медицинским работникам РГБУЗ "Прикубанская ЦРБ", а также о недостаточности средств индивидуальной защиты. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.