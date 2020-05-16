Власти Ставрополья отложили решение об открытии непродовольственных магазинов

СТАВРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края отложили решение об открытии непродовольственных магазинов площадью до 350 кв. м. в рамках смягчения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, коррективы пришлось внести в связи с рекомендацией главного санитарного врача края, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе губернатора региона.

Ранее постановлением губернатора Ставрополья Владимира Владимирова режим всеобщей самоизоляции в крае был продлен до 24 мая 2020 года включительно. В постановлении предусматривался ряд послаблений, в частности, планировалось разрешить работу небольшим непродовольственным магазинам при условии соблюдения необходимых мер профилактики.