Власти Ставрополья отложили решение об открытии непродовольственных магазинов

СТАВРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края отложили решение об открытии непродовольственных магазинов площадью до 350 кв. м. в рамках смягчения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, коррективы пришлось внести в связи с рекомендацией главного санитарного врача края, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе губернатора региона.
Ранее постановлением губернатора Ставрополья Владимира Владимирова режим всеобщей самоизоляции в крае был продлен до 24 мая 2020 года включительно. В постановлении предусматривался ряд послаблений, в частности, планировалось разрешить работу небольшим непродовольственным магазинам при условии соблюдения необходимых мер профилактики.
"Согласно позиции, изложенной в обращении Главного санитарного врача по Ставропольскому краю, в регионе откладывается намеченное ранее на 18 мая открытие организаций розничной торговли непродовольственными товарами площадью до 350 квадратных метров. Соответствующее постановление <…> подписано сегодня", - говорится в сообщении.
На Ставрополье коронавирус за последние сутки подтвержден у 59 пациентов. С начала пандемии в регионе зафиксировано 1367 случаев коронавируса, 486 пациентов после выздоровления выписаны из больниц, 26 пациентов умерли.
"Эпидобстановка на Ставрополье пока остается напряженной", - написал Владимиров на своей странице в Instagram в субботу.