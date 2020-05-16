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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Ставрополья отложили решение об открытии непродовольственных магазинов

Глава региона Владимир Владимиров отметил, что эпидобстановка в крае остается напряженной

СТАВРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края отложили решение об открытии непродовольственных магазинов площадью до 350 кв. м. в рамках смягчения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, коррективы пришлось внести в связи с рекомендацией главного санитарного врача края, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе губернатора региона.

Ранее постановлением губернатора Ставрополья Владимира Владимирова режим всеобщей самоизоляции в крае был продлен до 24 мая 2020 года включительно. В постановлении предусматривался ряд послаблений, в частности, планировалось разрешить работу небольшим непродовольственным магазинам при условии соблюдения необходимых мер профилактики.

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"Согласно позиции, изложенной в обращении Главного санитарного врача по Ставропольскому краю, в регионе откладывается намеченное ранее на 18 мая открытие организаций розничной торговли непродовольственными товарами площадью до 350 квадратных метров. Соответствующее постановление <…> подписано сегодня", - говорится в сообщении.

На Ставрополье коронавирус за последние сутки подтвержден у 59 пациентов. С начала пандемии в регионе зафиксировано 1367 случаев коронавируса, 486 пациентов после выздоровления выписаны из больниц, 26 пациентов умерли.

"Эпидобстановка на Ставрополье пока остается напряженной", - написал Владимиров на своей странице в Instagram в субботу.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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