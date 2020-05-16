Мединский: ученый Соловьев в своих трудах укреплял исторический суверенитет России

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Историк Сергей Соловьев в своих трудах укреплял исторический суверенитет России, не закрывая глаза на нелицеприятные страницы в истории государства, отметил помощник президента Владимир Мединский в авторской статье, посвященной 200-летию со дня рождения ученого.

"Соловьев вслед за Карамзиным лишь укреплял исторический суверенитет России. При этом он замечал и фиксировал хорошее в истории страны, но не вымарывал то, чем гордиться не следовало. Делал выводы и выносил уроки", - написал Мединский в статье, опубликованной в газете "МК".

Как отметил помощник президента, ученый доказывал, что история России - это не просто история самодержавия, а история всего народа. "При этом государство с органами власти - это естественный продукт народной жизни, и отделять одно от другого совершенно нельзя. Сергей Соловьев не считал себя западником, считавшим приемлемым для страны только европейские лекала развития. Он не был и славянофилом, говорившим о том, что России предназначен свой особый путь. Он стал примирителем между старыми и новыми подходами в истории, заявив о том, что формирование и развитие и государственного, и общественного быта были одинаково необходимы", - подчеркнул Мединский.

По его мнению, Соловьев первым из историков раскрыл уникальную способность русского народа к совершению подвига. "Самый наглядный для нас, ныне живущих - подвиг народа, совершенный в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул в статье Мединский.

17 мая отмечается 200 лет со дня рождения Сергея Михайловича Соловьева, русского историка, автора 29-томного труда "История России с древнейших времен", работ по вопросам теории истории, историографии и др. Он был награжден несколькими российскими орденами высших степеней, в том числе орденом Белого Орла.

Соловьев вместе с Константином Кавелиным был одним из основоположников государственной школы в российской историографии. Он представлял историю России как единый, закономерно развивающийся процесс, в котором решающее значение имели колонизация новых земель, возникновение новых городов, изменение взгляда князей на собственность и характер своей власти. Работы ученого оказали большое влияние на развитие российской историографии второй половины XIX-ХХ веков, его ученики Константин Бестужев-Рюмин и Василий Ключевский возглавили соответственно петербургскую и московскую исторические школы.