В краевой клинической больнице Ставрополья начали печать лицевых щитков на 3D-принтере

СТАВРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Специалисты Ставропольской краевой клинической больницы в период пандемии освоили печать защитных пластиковых щитков на 3D-принтере. Об этом журналистам сообщили в краевом управлении по информационной политике.

"В Ставропольском крае медики освоили печать качественных многоразовых масок на 3D-принтере. Цифровые технологии теперь применяют в Ставропольской краевой клинической больнице <…> Специалисты больницы разработали новую программу для 3D-принтера, которая позволяет печатать в кратчайшие сроки большое количество масок", - говорится в сообщении.

Ранее подобные защитные маски для медиков печатали в молодежных инновационных центрах края. Выпуск медицинских масок, защитной одежды и дезинфицирующих средств также начали промышленные предприятия Ставрополья.

"Наши медики освоили новую технологию, которая позволяет быстро изготовить много качественных масок для многоразового использования <…> В результате получается качественная маска, которая обеспечивает надежную защиту и практически полностью закрывает лицо - рот, нос и глаза. Для медперсонала это особенно важно", - написал губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.