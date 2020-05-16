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Пандемия коронавируса нового типа

В краевой клинической больнице Ставрополья начали печать лицевых щитков на 3D-принтере

Технология позволяет быстро изготовить многоразовые маски, которые закрывают рот, нос и глаза

СТАВРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Специалисты Ставропольской краевой клинической больницы в период пандемии освоили печать защитных пластиковых щитков на 3D-принтере. Об этом журналистам сообщили в краевом управлении по информационной политике.

"В Ставропольском крае медики освоили печать качественных многоразовых масок на 3D-принтере. Цифровые технологии теперь применяют в Ставропольской краевой клинической больнице <…> Специалисты больницы разработали новую программу для 3D-принтера, которая позволяет печатать в кратчайшие сроки большое количество масок", - говорится в сообщении.

Ранее подобные защитные маски для медиков печатали в молодежных инновационных центрах края. Выпуск медицинских масок, защитной одежды и дезинфицирующих средств также начали промышленные предприятия Ставрополья.

"Наши медики освоили новую технологию, которая позволяет быстро изготовить много качественных масок для многоразового использования <…> В результате получается качественная маска, которая обеспечивает надежную защиту и практически полностью закрывает лицо - рот, нос и глаза. Для медперсонала это особенно важно", - написал губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

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Защитные маски на Ставрополье теперь делают не только в цехах предприятий, но и в лечебных учреждениях. ⠀ Наши медики освоили новую технологию, которая позволяет быстро изготовить много качественных масок для многоразового использования. ⠀ Делается это с помощью 3D-принтера. А специальную программу для него разработали специалисты Ставропольской краевой клинической больницы. ⠀ Принтер работает на различных материалах разнообразной толщины. ⠀ Для запуска машины достаточно указать количество граммов пластика и длину затрачиваемой нити. ⠀ В результате получается качественная маска, которая обеспечивает надёжную защиту и практически полностью закрывает лицо — рот, нос и глаза. ⠀ Для медперсонала это особенно важно. Напоминаю, что с понедельника в нашем крае вводится масочный режим. Это необходимая мера, чтобы сдержать распространение инфекции, так как эпидобстановка на Ставрополье пока остаётся напряжённой. ⠀ #ставропольскийкрай #оставайтесьдома #ОставайсяДомаСК #владимирвладимиров

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

В Ставропольском крае с 18 мая 2020 года вводится обязательный масочный режим. По сообщению краевого управления по информационной политике, жители региона могут использовать как многоразовые, так и одноразовые маски. С начала пандемии в регионе зафиксировано 1 367 случаев коронавируса, 486 пациентов после выздоровления выписаны из больниц, 26 пациентов умерли.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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