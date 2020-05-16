РЖД в мае запустят дополнительные "Сапсаны" для соблюдения социальной дистанции

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. РЖД назначают дополнительные поезда "Сапсан" в мае, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию, говорится в сообщении холдинга. Решение связано со спросом на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом.

Дополнительные "Сапсаны" будут курсировать 21, 22, 25, 26, 27, 28 мая. Ранее холдинг был вынужден сократить количество "Сапсанов" в связи с резким падением пассажиропотока в результате пандемии коронавируса.

Ранее РЖД продлили действие рассадки пассажиров в поездах с учетом социальной дистанции до 28 мая. Это касается в том числе скоростных поездов "Ласточка", "Стриж" и высокоскоростных поездов "Сапсан".

При оформлении проездных документов в купейные вагоны поездов дальнего следования пассажиры размещаются не более двух человек в купе, в плацкартных - не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей либо в одном заказе единовременно оформляются места для четырех пассажиров и более, то на них данные правила не распространяются.

Схема рассадки пассажиров в вагонах с местами для сидения зависит от их конфигурации: 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном один пассажир размещается у окна и один - у прохода (средний ряд остается свободным). Для пассажиров, путешествующих семьей, проводники вагона предоставят возможность разместиться на соседних сиденьях.

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через интернет.