Экзамены в духовных школах РПЦ пройдут удаленно

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Высшие учебные заведения Русской православной церкви (РПЦ) в 2020 году проведут выпускные экзамены дистанционно из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Конечно, будут и вступительные экзамены, и выпускные экзамены. Те духовные школы, которые получили государственную аккредитацию, а таких становится все больше, естественно, ориентируются на рекомендации Министерства образования и науки. Мы сейчас ждем указаний из этого министерства относительно того, как и когда проводить экзамены <…> Что касается выпускных экзаменов, то они будут проводиться дистанционно", - сказал он.

По его словам, из-за пандемии в 2020 году не будет проводиться и торжественная церемония выпуска. "Мы в этом году не будем проводить торжественный выпуск, не будем вручать дипломы лично выпускникам, потому что на данный момент эпидемиологическая ситуация не позволяет этого. Я надеюсь, что работа духовных школ так же, как и работа других образовательных учреждений, не остановится, а просто будут приняты соответствующие меры, чтобы обеспечить безопасность наших учащихся", - добавил митрополит.

Ранее очаг коронавирусной инфекции был выявлен в Московской духовной академии (МДА). 26 апреля сообщалось, что все 136 человек, оставшихся во время пандемии в МДА, прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, у 52 из них был выявлен положительный результат. В числе инфицированных оказался и ректор МДА Звенигородский Питирим (Творогов), который позже сообщил о своем выздоровлении через канал в Telegram. 10 мая стало известно о выздоровлении почти всех студентов МДА, заразившиеся коронавирусной инфекцией.