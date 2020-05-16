Троллейбусы в Петрозаводске возобновят работу с 18 мая

"С 18 мая разрешена работа городского наземного электрического транспорта - троллейбусов, но при соблюдении ряда условий. Пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест, водители и пассажиры должны использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. В салонах обустроят места обработки рук кожными антисептиками, а на конечных остановках транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами", - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

ТАСС, 16 мая. Троллейбусное сообщение, прерванное в Петрозаводске с 29 марта в связи с пандемией, возобновится с 18 мая. Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Дезинфекцию автотранспорта предписано проводить и автоперевозчикам на межрегиональных маршрутах. С 29 марта в Карелии была приостановлена работа всего общественного транспорта, кроме такси.

С 20 мая в республике откроются муниципальные библиотеки. При этом обслуживание жителей разных возрастов разделят по времени. Свободный доступ в фонды и читальные залы пока ограничат. Выдача книг в муниципальных библиотеках до 25 мая будет по предварительному заказу, прием книг - с 26 мая, но с их обязательной антисептической обработкой.

Распоряжением разрешена работа объектов туристического показа на открытом воздухе для групп не более 10 человек при условии соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты. Граждане, приезжающие в Карелию в служебную командировку, должны иметь отрицательные результаты обследования на коронавирус, полученные не более чем за два дня до прибытия в республику.

По данным регионального оперштаба, на 16 мая в Карелии подтверждено 215 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 13 случаев, 72 человека выздоровели, один умер.