"Единая Россия" будет вести мониторинг выплат медикам, работающим с коронавирусом

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Рабочая группа высшего совета "Единой России" будет вести мониторинг ситуации с выплатами медикам, работающим с инфицированными коронавирусом пациентами, на основании его результатов могут готовиться партийные предложения по кадровым вопросам. Об этом заявил в субботу журналистам глава высшего совета единороссов Борис Грызлов.

"Я поручил координатору рабочей группы высшего совета Владимиру Катренко и его коллегам по рабочей группе вести мониторинг ситуации с выплатами и докладывать мне о развитии обстановки", - проинформировал он, уточнив, что к этой работе будет необходимо подключить региональных экспертов.

При этом Грызлов высказал мнение, что "на основании результатов мониторинга могли бы готовиться и партийные предложения по кадровым решениям".

Он также предложил руководителям регионов - членам высшего совета "Единой России" вместе обсудить ситуации с выплатами на площадке высшего совета. "Сейчас необходимо усилить координацию действий, обмен опытом между руководителями субъектов Федерации. Им поручена особая ответственность и переданы дополнительные полномочия", - отметил глава руководящего партийного органа, предположив, что по линии высшего совета возможно "наладить более эффективную реализацию этих полномочий". "Это важно, поскольку большинство региональных руководителей состоят в "Единой России" или являются нашими сторонниками", - пояснил он.

Грызлов подчеркнул, что невыплаты врачам и другим работникам здравоохранения - "серьезный, недопустимый сбой в системе реализации решений". "Тем более нельзя допускать, чтобы проблема, выявленная сейчас, тиражировалась в дальнейшем", - констатировал он.

Ситуация с выплатами медикам

Путин на совещании в пятницу потребовал, чтоб доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы, подвергнув критике чиновников, которые "развели вокруг этого бюрократическую канитель, считать начали часы какие-то".

Согласно поручению президента, врачи, непосредственно работающие с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тыс. рублей в месяц.

В субботу правительство РФ утвердило новые правила предоставления федеральных выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Как отмечается на сайте кабмина, они будут рассчитываться без привязки ко времени, на основе самого факта такой работы. Кроме того, дополнительные федеральные выплаты для работающих с пациентами с коронавирусом распространят на водителей машин скорой помощи - сотрудников сторонних транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.

Правительство также утвердило распределение между регионами очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, предоставляемых бюджетам субъектов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. За счет этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май.

В свою очередь, как сообщила в субботу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следователи в более чем 10 регионах проверяют факты невыплат денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Такие проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и ряде других регионов, сказала Петренко.