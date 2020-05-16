Уйба заявил о локализации всех очагов коронавируса среди вахтовиков в Коми

"Все очаги локализованы, все заболевшие вахтовики размещены в больницах, всех контактных наблюдаем. Эти микропики (вспышки) отодвинули нас от реализации в полном объеме первого этапа [снятия ограничений], мы не пошли на его реализацию и правильно сделали, потому что сегодня мы вышли за предел [коэффициента распространения инфекции] до единицы. Сегодня он 1,07, соответственно, мы вынуждены были бы все обратно закрывать, что было бы еще хуже", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице региона в "ВКонтакте".

СЫКТЫВКАР, 16 мая. /ТАСС/. Пять очагов коронавируса среди вахтовиков в Коми, которые дали большой прирост числа зараженных и не позволили региону приступить к первому этапу снятия ограничений, локализованы. Об этом сообщил в субботу врио главы республики Владимир Уйба.

Заразившиеся вахтовики были выявлены в городе Микунь Усть-Вымского района, в поселке Чикшино Печорского района, на месторождениях в Усинске, а затем и среди сотрудников "Северной алмазной кампании" в Воркуте - это основной подрядчик градообразующего предприятия "Воркутауголь". При этом с 21 апреля в Коми ограничен въезд в города Ухта, Усинск, Печора и Воркута, где действуют крупные градообразующие предприятия, которые используют вахтовый метод. Все прибывающие из других регионов вахтовики обязаны провести 14 дней на самоизоляции и только после этого их можно допускать к работе.

Ситуация на местах

По информации главврача Усинской ЦРБ Максима Чуркина, на 15 мая в Усинске подтверждено 44 случая заражения коронавирусом, 10 пациентов доставлены спецбортом из Усинска в Сыктывкар, в республиканскую больницу, которая полностью переформатирована под госпиталь для коронавирусных больных. В Усинскую ЦРБ поступили еще 17 пациентов с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него. Известно, что один из зараженных контактировал с 160 сотрудниками в вахтовом поселке на одном из месторождений, написал главврач на странице ЦРБ во "ВКонтакте".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Воркутауголь", выявление зараженных среди сотрудников подрядной компании не повлияло на производственный процесс, предприятия "Воркутауголь" работают в обычном режиме. Однако приняты дополнительные меры. "На всех структурных подразделениях установлены дополнительные санитайзеры с антисептическими жидкостями. Усилен контроль за дезинфекцией. Все работники проходят обязательный термоконтроль - в автобусе во время транспортировки на предприятия и на самих предприятиях. На всех КПП установлено шесть комплектов потоковых тепловизоров. Для работников 60 лет и старше установлен домашний режим с сохранением зарплаты", - сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Воркутауголь".

В "Северной алмазной компании" около 540 сотрудников. Порядка 100 из них изолированы в общежитии в Воркуте, где были выявлены трое зараженных коронавирусом.

По данным управления Роспотребнадзора по республике, на 16 мая подтверждено 911 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 29 случаев. Коми находится на 54 месте среди регионов России по числу зараженных. Под медицинским наблюдением находится 2 167 человек, из них 2 041 контактировали с заболевшими, 126 прибыли из-за рубежа. Выздоровели 413 человек, умерли 17. Режим самоизоляции с ограничениями и карантином продлен в Коми до 21 мая.