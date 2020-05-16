Борющимся с коронавирусом медикам в Северной Осетии пересчитают стимулирующие выплаты

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии произведут перерасчет после жалоб на неполностью перечисленные выплаты медработникам за работу с заразившимися коронавирусом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

В пятницу прокуратура региона выявила нарушения при выплатах стимулирующего характера медикам, что стало причиной задержки. Министру здравоохранения, а также руководителям двух больниц были внесены представления. Кроме того, прокуратура Северной Осетии начала проверку по размещенным в интернете сообщениям о возможных нарушениях закона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат медикам и водителям скорой помощи.