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Пандемия коронавируса нового типа

Борющимся с коронавирусом медикам в Северной Осетии пересчитают стимулирующие выплаты

В Минздраве региона сообщили, что и.о. главного врача республиканской больницы скорой помощи Сергей Кануков написал заявление об отставке

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии произведут перерасчет после жалоб на неполностью перечисленные выплаты медработникам за работу с заразившимися коронавирусом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

В пятницу прокуратура региона выявила нарушения при выплатах стимулирующего характера медикам, что стало причиной задержки. Министру здравоохранения, а также руководителям двух больниц были внесены представления. Кроме того, прокуратура Северной Осетии начала проверку по размещенным в интернете сообщениям о возможных нарушениях закона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат медикам и водителям скорой помощи.

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"Медицинские организации, участвующие в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, в данный момент проводят перерасчет выделенных стимулирующих надбавок", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что и.о. главного врача республиканской больницы скорой помощи Сергей Кануков написал заявление об отставке. "Заявление находится на рассмотрении министра. Решение будет принято в кратчайшие сроки", - отметили в пресс-службе.

В республике зафиксировано 2 090 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день случаев 890 человек находятся на амбулаторном лечении, 167 - в больницах, 1 018 выздоровели, 15 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1616 человек.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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Проверку проведут после размещенной в СМИ информации и невыплате стимулирующих средств
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