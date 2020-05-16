Ульяновский губернатор заявил, что регион достигнет пика по коронавирусу к концу мая

ТАСС, 16 мая. Ульяновская область достигнет пика заболеваемости, вызванной коронавирусной инфекцией, к концу мая, выход на плато планируется не раньше середины июня, сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор региона Сергей Морозов.
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Сегодня провёл совещание по организации поэтапного снятия ограничительных мер в условиях распространения коронавируса. В ходе него мы приняли ряд решений, в соответствии с которыми будем жить в ближайшее время. Подробнее в видео. ⠀ Поэтапное снятие ограничений будет происходить лишь при значительном улучшении эпидситуации в области. Переход к отдельным этапам снятия будет осуществляться как в целом по региону, так и по отдельным муниципальным образованиям в зависимости от складывающейся ситуации. ⠀ Хочу это особо подчеркнуть, что в случае осложнения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, ограничительные мероприятия могут возобновиться на любом из этапов. ⠀ Пока санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе не внушает оптимизма. С одной стороны, мы приложили немало усилий, чтобы подготовиться ко встрече с пандемией. В видео подробно рассказываю, куда направили средства из резервного фонда❗️ ⠀ Мы в разы нарастили лабораторную базу. Кстати, разработка ульяновских ученых из компании «Тест-Ген» – экспресс-тесты на коронавирус, 15 мая уже получила лицензию. Уже есть договоренности о поставке их систем в больницы Ульяновской области. ⠀ О заболеваемости. За последние сутки число заболевших выросло на 101 человек. Инфекционисты прогнозируют, что область достигнет пика заболеваемости к концу мая, а на плато выйдем не раньше середины июня. Подробнее о заболеваемости разрезе районов города и области в видео❗️ ⠀ Поручил правительству создать комиссию по проверке начисления выплат медработникам в каждом муниципальном образовании. Через двое суток мне доложат результаты. Также меня не устраивает процесс закупки средств индивидуальной защиты для медиков лечебными учреждениями. На счета больниц уже перечислено 3,9 млн рублей из бюджета, однако больницы пока заключили контракты всего на 1 млн 359 тысяч рублей. Неудивительно, что есть жалобы от медработников на недостаток СИЗ. Поэтому дальше комиссия проверит наличие защитных средств для медиков в каждом учреждении здравоохранения, а после займется проверкой организации выплат семьям с детьми. Подробнее о проверках в видео❗️
"Инфекционисты прогнозируют, что область достигнет пика заболеваемости в лучшем случае к концу мая, а на плато выйдем не раньше середины июня", - сказал Морозов.
По его словам, пока санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе не внушает оптимизма. За последние сутки выявлен 101 случай заражения коронавирусом. "Безусловно, этот рост - результат увеличения числа проводимых тестов, но он и показатель того, как мы соблюдали карантинные меры на майские праздники. Мы видим, что в ряде муниципалитетов в последние несколько дней фиксируется значительный рост заболеваемости, который очень четко коррелируется с теми показателями активности, которые мы наблюдали в разных системах на праздничных выходных", - заявил Морозов.
По словам губернатора, в регионе с сегодняшнего дня действует рекомендательный режим самоизоляции, при этом в общественных местах, на транспорте и в магазинах граждане должны носить перчатки и маски, запрещены массовые и спортивные мероприятия. Ограничительные меры будут действовать до 24 мая, после чего власти примут решение о смягчении или ужесточении мер.
Он также сообщил, что поручил правительству создать комиссию по проверке начисления выплат медработникам в каждом муниципальном образовании. Кроме того, после жалоб медработников на недостаток средств защиты в регионе проверят наличие СИЗ в каждом медучреждении. "Меня не устраивает процесс закупки средств индивидуальной защиты для медиков лечебными учреждениями. На счета больниц уже перечислено 3,9 млн рублей из бюджета, однако больницы пока заключили контракты всего на 1 млн 359 тысяч рублей", - отметил Морозов.