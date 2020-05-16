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Пандемия коронавируса нового типа

Ученые из Ульяновска разработали экспресс-тест на коронавирус

Тест-системы доставят в больницы региона

ТАСС, 16 мая. Ученые из компании "Тест-Ген" в Ульяновской области разработали экспресс-тест на коронавирус. Тест-системы будут поставляться в больницы региона, сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор области Сергей Морозов.

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"Мы в разы нарастили лабораторную базу. Кстати, разработка ульяновских ученых - экспресс-тесты на коронавирус, 15 мая уже получила лицензию Роспотребнадзора. Уже есть договоренности о поставке систем в больницы Ульяновской области", - сказал Морозов.

За последние сутки в регионе выявлен 101 случай заражения коронавирусом. По словам Морозова, пика заболеваемости Ульяновская область достигнет к концу мая, а выход на плато планируется не раньше середины июня. Ограничительные меры будут действовать до 24 мая, после чего власти примут решение о смягчении или ужесточении мер.

 

О ситуации

 

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 272 043 случая заражения, выздоровели 63 166 человек, умерли 2 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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