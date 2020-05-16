Посольство РФ в Латвии раскритиковало решение о переводе обучения в детсадах на латышский

РИГА, 16 мая. /ТАСС/. Посольство России в Латвии подвергло резкой критике утвержденные Сеймом (парламентом) республики законодательные поправки о переводе обучения в детских садах на латышский язык. Дети национальных меньшинств становятся заложниками внутриполитических игр, говорится в опубликованном в субботу сообщении диппредставительства в Facebook.

Одобренный Сеймом Латвии законопроект "стал очередным подтверждением отношения властей страны к русскоязычным, как к людям "второго сорта", чьими интересами можно пожертвовать в угоду титульной нации", указывает посольство РФ. "Русских детей можно попросить "подвинуться" в садиках с преподаванием на родном для них языке. Удручает, что дети из семей нацменьшинств становятся заложниками внутриполитических игрищ националистически озабоченных депутатов и их сторонников в борьбе за голоса избирателей", - отмечает диппредставительство.

Сейм Латвии 14 мая утвердил поправки к закону о всеобщем образовании, закрепляющие перевод обучения в детских садах на латышский язык. Поправки предусматривают, что обязанностью самоуправления с 1 сентября 2021 года станет обеспечить возможность во всех находящихся в подчинении дошкольных учебных учреждениях осваивать дошкольную образовательную программу на государственном языке.

Президент Латвии ранее подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить для таких предметов как русский язык и русская литература, а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы началась с нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

В Латвии также вступили в силу поправки к закону о высшем образовании: уже с начала 2019 года введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Эти учебные заведения, наряду с государственными, должны реализовывать программы обучения только на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, к которым русский не относится.