Все медики Поморья, которые могут столкнуться с коронавирусом, получат доплаты

ТАСС, 16 мая. Власти Архангельской области будут платить стимулирующие выплаты всем медикам и техническим сотрудникам медучреждений, которые могут столкнуться с коронавирусной инфекцией. Доплаты будут фиксированными, а не по фактически отработанному времени, сообщил в субботу врио губернатора области Александр Цыбульский.

"Те медики, которые каждый день выезжают на вызовы, на ОРВИ, ОРЗ, они на самом деле подвергаются опасности не меньше, чем те врачи, которые работают уже с подтвержденными случаями COVID-19. Поэтому мы приняли решение, что доплаты будут всем медикам, всем медицинским работникам и категориям, которые работают водителями, лаборантами и так или иначе могут ежедневно сталкиваться с новой коронавирусной инфекцией. Эти доплаты не будут нормироваться по фактически отработанному времени, а будут фиксированными", - сказал Цыбульский в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее он сообщал, что в области расширили перечень получателей дополнительных выплат. Кроме врачей и среднего медперсонала, доплаты получат сотрудники лабораторий, водители, уборщицы стационаров. На это дополнительно выделено из бюджета области 7,2 млн рублей. В целом на доплаты врачам и среднему медперсоналу было выделено 93 млн рублей из федерального и регионального бюджетов (44,1 млн рублей - из федерального бюджета, 49 млн - из областного).

По данным регионального оперштаба, на 16 мая в области подтверждено 688 случаев заражения коронавирусом, прирост на сутки составил 50 случаев. Выздоровели 256 пациентов, умерли трое.