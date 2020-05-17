Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Непале зафиксирована первая смерть из-за коронавируса

Всего в стране зафиксирован 281 случай заражения коронавирусом нового типа

ТАСС, 17 мая. Министерство здравоохранения и народонаселения Непала в субботу подтвердило первую зарегистрированную на территории государства смерть из-за вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post со ссылкой на заявление ведомства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Детальное расследование и серия тестов свидетельствуют о том, что это первая смерть из-за [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 в стране", - цитирует издание заявление представителя Минздрава.

По данным газеты, инфицированная коронавирусом женщина умерла по дороге в госпиталь. Медики провели тесты на коронавирус посмертно, они дали положительные результаты.

В Непале зафиксирован 281 случай заражения коронавирусом нового типа.

Теги
НепалПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В МВД разъяснили, по какой статье КоАП РФ привлекают нарушителей самоизоляции
По этой статье для граждан предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС