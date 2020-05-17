На Ставрополье за сутки почти 100 человек заразились коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 17 мая. /ТАСС/. На Ставрополье за сутки коронавирус подтвердили еще у 98 человек , общее число заразившихся выросло до 1 465, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в воскресенье.

"Прошедшие сутки дали прибавку сразу на 98 выявленных случаев заражения. Таким образом, на Ставрополье за весь период зарегистрировано уже 1 465 фактов заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе, у 133 детей", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, из числа заболевших 24 человека находятся в тяжелом состоянии, 91 - в состоянии средней степени тяжести. За все время 500 человек выздоровели, умерли 26.

"Распространение инфекции в крае все еще продолжается. И с завтрашнего дня режим самоизоляции на Ставрополье будет продлен еще на неделю. Мы постепенно открываем экономику края, но переходить к другим послаблениям эпидобстановка пока не позволяет", - отметил губернатор.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 272 043 случая заражения, выздоровели 63 166 человек, умерли 2 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.