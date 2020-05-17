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Число пациентов с коронавирусом в больницах Подмосковья на этой неделе росло на 150 в день

Губернатор региона напомнил о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Общее число пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационарах Подмосковья, на неделе увеличивалось в среднем на 150 в день. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

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Ранее Воробьев сообщал, что в регионе сохраняются достаточно высокие темпы госпитализации - от 600 до 750 пациентов с коронавирусом в день. При этом, по его словам, выписка "сейчас пошла активно".

"На койки каждый день на этой неделе ложилось дополнительно в среднем 150 человек в день. Таким образом, за неделю мы накопим около тысячи дополнительных коек", - сказал он.

Воробьев также напомнил о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах, который с 12 мая ввели в Подмосковье. "Преимущественно молодые люди, беззаботные, игнорируют [масочный режим], но я думаю, что страшнее штрафа может быть только общественное порицание. Мне кажется, каждый из нас должен вносить свою лепту как простой гражданин, чтобы уберечь себя, свою семью", - добавил он.

За нахождение без масок или респираторов в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и в такси, в Подмосковье предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, в результате чего были запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

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