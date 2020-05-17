Более 140 пациентов поступили за сутки в больницу №15 им. Филатова в Москве

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Более 140 новых пациентов поступили за прошедшие сутки в больницу №15 имени Филатова в Москве, общее количество состоящих на лечении достигло 1 344 человек. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1 344, из них с диагнозами внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1 283. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией: 831. Поступило за сутки: 146", - написал Вечорко.

Эти показатели почти аналогичны вчерашним, когда в стационаре на лечении было 1 330 пациентов, из них 826 человек с подтвержденным коронавирусом. В реанимации на 17 мая, по данным Вечорко, находятся 163 человека, из них 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщила главный врач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook, в медучреждении на лечении состоят 562 человека - почти столько же, сколько было накануне, у 213 из них подтвержден коронавирус. В реанимации находятся 22 человека. Краснова добавила, что за сутки в стационар поступили 28 человек, из них трое с COVID, выписано 22 человека.

Что касается больницы в Коммунарке, то главный врач этого медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook сообщил, что там сегодня проходят лечение 272 человека, у 165 из них подтвержден коронавирус. За сутки в больницу поступили 15 новых пациентов, что почти в два раза меньше, чем 16 мая.

Всего, по данным на 16 мая, в Москве зафиксировано 138 969 случаев коронавируса.