В Ингушетии запустят конкурс по оформлению аэропорта в национальном стиле

МАГАС, 17 мая. /ТАСС/. Комитет Ингушетии по туризму запустит конкурс на лучшее оформление зала прилета республиканского аэропорта Магас в национальном стиле. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Беслан Мизиев.

"У нас возникла идея, которую поддержал наш единственный аэропорт Магас еще до введения режима самоизоляции. Мы намерены запустить конкурс на лучший дизайн росписи стен аэропорта, это наши единственные воздушные ворота, которые в первую очередь видят прибывшие в регион туристы. Для того чтобы это было максимально презентативно и чтобы задать им настроение, мы решили украсить стены зала в зоне прилета", - сказал Мизиев.

По его словам, к росписи аэропорта может быть привлечена Ассоциация ремесленников региона.

"Тематика, которая предложена руководством аэропорта и поддержана нами: "Дикая дивизия" и национальная культура ингушей. Участники - жители региона представят свои дизайн-проекты с отображением этой тематики, лучшие проекты будут взяты нами в работу. Этот проект позволит жителям республики проявить свою креативность, выявить новые таланты и творческих людей, а также сделает нашу воздушную гавань еще более запоминающейся для любого туриста", - добавил собеседник ТАСС.

Кавказская туземная конная дивизия ("Дикая дивизия") - кавалерийское соединение русской императорской армии. Дивизия принимала участие в Первой мировой войне и на 90% состояла из добровольцев-мусульман с Северного Кавказа и Закавказья, которые по законам Российской империи не подлежали призыву на военную службу, а том числе из ингушского конного полка.

Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии.