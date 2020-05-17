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В Белоруссии умер основатель портала tut.by Юрий Зиссер

Ему было 59 лет

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Основатель белорусского портала tut.by, предприниматель и общественный деятель Юрий Зиссер умер на 60-м году жизни в Белоруссии. Сообщение об этом размещено в воскресенье на сайте tut.by.

"После продолжительной болезни в Минске 17 мая скончался Юрий Зиссер. Он стоял у истоков ряда белорусских и международных интернет-проектов. Был активным участником стартап-движения, ментором, активно занимался благотворительностью и меценатством", - говорится в тексте.

Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове, высшее образование получил в Северо-Западном политехническом институте в Санкт-Петербурге по специальности "Электронные вычислительные машины". В 1992 году он основал компанию "Надежные программы", которая занималась разработкой банковского программного обеспечения. Система обслуживания населения "Программа 35" использовалась более чем в ста банках Белоруссии, Молдавии, России и Украины. После образовательной поездки в США в 1999 году у Зиссера возникла идея создать белорусский аналог Yahoo: так в 2000 году с бесплатной почты стартовал портал tut.by, который за несколько лет стал самым популярным белорусским онлайн-ресурсом. Зиссер, занимавший активную гражданскую позицию, сам неоднократно публиковался на этом портале.

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