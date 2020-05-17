В Дагестане врачи, борющиеся в коронавирусом, получат дополнительные выплаты до 19 мая

МАХАЧКАЛА, 17 мая. /ТАСС/. Врачи, работающие с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, получат дополнительные стимулирующие выплаты не позднее понедельника, сообщил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в ходе прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым.

В субботу правительство РФ утвердило новые правила предоставления федеральных выплат врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, - без привязки ко времени, на основе самого факта работы с больными, зараженными коронавирусной инфекцией. Правительство также утвердило распределение между регионами очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, которые предоставляются бюджетам субъектов на доплаты врачам, помогающим больным с коронавирусом.

"По всем нашим коллегам, которые работали c "ковидными", все выплаты произведены по постановлению за фактически отработанное время. Есть изменения в постановление правительства сейчас мои коллеги работают, дополнительные средства поступили в республику. В воскресенье и в течение дня понедельника они должны быть доведены до коллег", - сказал Гаджиибрагимов.

По его словам, семьям врачей и медработников, погибших при борьбе с коронавирусом, а также пострадавшим медикам, будет выплачена материальная помощь. "Семьям сотрудников, погибших при исполнении трудовых обязанностей, - 2,7 млн, по нашим коллегам, которые получили определенный вред здоровью, - от 688 тыс. до более 2 млн рублей", - пояснил министр.

По данным Гаджиибрагимова, в Дагестане от коронавирусной инфекции и вирусной пневмонии умерли более 40 врачей и медработников. Всего, по словам министра, в республике от коронавируса умерли 29 человек, от внебольничной пневмонии 657 человек, в настоящее время в Дагестане 13 697 заболевших внебольничной пневмонией, из них у 3 230 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.