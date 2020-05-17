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Москвичей призвали быть аккуратными в воскресенье из-за сильного ветра

Порывы ветра достигнут 15-20 м/с

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Жителей Москвы предупредили о сильном ветре в воскресенье и рекомендовали оставлять машины вдали от деревьев.

"Горожанам следует быть осторожнее. Из-за сильного ветра возможно падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также повреждение линий электропередачи. Машины лучше оставлять в гаражах, а если такой возможности нет - подальше от деревьев. На дорогах стоит быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию", - говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что сильный ветер со скоростью 5-10 м/с, порывами до 15-20 м/с, сохранится до вечера 17 мая.

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