Москвичей призвали быть аккуратными в воскресенье из-за сильного ветра

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Жителей Москвы предупредили о сильном ветре в воскресенье и рекомендовали оставлять машины вдали от деревьев.

"Горожанам следует быть осторожнее. Из-за сильного ветра возможно падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также повреждение линий электропередачи. Машины лучше оставлять в гаражах, а если такой возможности нет - подальше от деревьев. На дорогах стоит быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию", - говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что сильный ветер со скоростью 5-10 м/с, порывами до 15-20 м/с, сохранится до вечера 17 мая.