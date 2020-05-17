Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в Подмосковье превысило 3 тыс.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Количество выздоровевших пациентов с коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 364, до 3 088. Об этом сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с новой инфекцией.

"За последние сутки в Московской области завершили лечение от коронавируса еще 364 пациента. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье от коронавируса вылечились 3 088 человек", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человек, умерли 2 631. В Подмосковье за сутки выявлено 907 новых случаев коронавируса, таким образом общее число инфицирований составляет 27 369. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.