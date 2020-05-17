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В Дагестане началось снижение заболеваемости пневмонией из-за коронавируса

По словам министра здравоохранения региона, на следующей неделе ожидается поступление в республику двух новых препаратов, разработанных для борьбы с коронавирусной инфекцией

МАХАЧКАЛА, 17 мая. Ситуация с распространением коронавируса и заболеваемостью внебольничной пневмонией в Дагестане стабилизировалась, отмечается снижение количества заразившихся и заболевших. Об этом сообщил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в ходе прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым.

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"Конечно, у нас непростая ситуация была. Сегодня более 1 400 коек [в лечебных учреждениях республики] свободно, это говорит о том, что у нас ситуация в ровном темпе идет, с определенным даже снижением", - сказал Гаджиибрагимов.

По его словам, на следующей неделе ожидается поступление в республику двух новых препаратов, разработанных для борьбы с коронавирусной инфекцией, для проведения клинических испытаний. "Сейчас идет испытание двух препаратов. Было высказано предложение на базе нашей республиканской клинической больницы тоже пройти такие клинические испытания. Со следующей недели данные препараты могут поступить в республику", - пояснил министр.

В Дагестане 13 697 заболевших внебольничной пневмонией, у 3 230 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. От коронавируса в республике умерли 29 человек, от внебольничной пневмонии - 657, среди погибших более 40 медиков. В настоящее время, по словам министра, в больницах региона находятся более 7 тыс. человек.

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