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Минобрнауки прорабатывает вопрос об увеличении бюджетных мест для вузов в регионах

Глава ведомства Валерий Фальков добавил, что уже со следующей приемной кампании бюджетные места в вузах будут существенно увеличиваться

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минобрнауки России прорабатывает вопрос об увеличении дополнительных бюджетных мест для вузов в регионах страны, сообщил в воскресенье министр науки и высшего образования Валерий Фальков в воскресенье в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Бюджетные места в вузы на этот год были выделены еще в прошлом году, еще в мае, так устроена система распределения. Сейчас прорабатываем вопрос с тем, чтобы в тех субъектах и вузах, где это необходимо, постараться <...> выделить дополнительные бюджетные места. Справедливо отметить, что с каждым годом их все-таки становится больше", - сказал он.

Фальков также добавил, что уже со следующей приемной кампании (2021-2022) бюджетные места в вузах будут существенно увеличиваться. "Будет существенное увеличение ежегодное до 2024 года. На это уже есть соответственные бюджетные средства, они заложены", - сообщил глава Минобрнауки.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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