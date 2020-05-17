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Пандемия коронавируса нового типа

На космодроме Восточный усилили меры по предупреждению коронавирусной инфекции

В административных зданиях проводится регулярная обратботка

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Меры по противодействию коронавирусной инфекции усилены на космодроме Восточный, говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса, размещенном на сайте корпорации.

"Дважды в день выполняется дезинфекция в автомобильном транспорте, доставляющем работников на космодром. Помимо этого, регулярная обработка проводится в административных зданиях и на всех объектах космодрома Восточный, а также увеличена периодичность влажных уборок помещений и объектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, регулярно проводятся инспекции по соблюдению мер профилактики коронавируса, усилен контроль за ношением масок и дезинфекцией.

"В столовых предприятия введен специальный график посещения, чтобы избежать большого скопления людей. Несколько раз в день идут звуковые оповещения о профилактических мерах, а вся необходимая информация размещена на информационных стендах и мониторах", - уточнили в Роскосмосе.

Всех сотрудников предприятия обеспечили индивидуальными средствами для дезинфекции, ежедневно выдаются защитные маски, продолжается замер температуры у персонала.

11 мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация начала наращивать темпы строительства на космодроме стартового комплекса под ракету-носитель "Ангара". Тогда же Рогозин подчеркнул, что благодаря принятым жестким мерам изоляции стройки и строительного городка на Восточном нет заразившихся коронавирусом.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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