Более 280 пациентов с коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице в Вороновском

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Число пациентов инфекционной больницы в поселении Вороновское в Новой Москве за сутки увеличилось на 13 и составляет на сегодняшний день 282 человека. У всех подтвержден коронавирус, сообщил главврач медицинского учреждения Сергей Переходов в своем аккаунте в Facebook .

"В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 17 мая состоит на лечении 282 пациента. Из них с диагнозом пневмония - 282, подтвержденных с COVID - 282", - написал он.

Накануне сообщалось о 269 пациентах, состоящих на лечении в стационаре. Переходов уточнил, что к аппаратам искусственной вентиляции легких сегодня подключены 18 человек. За сутки поступили 17 новых пациентов, выписались трое. Умер один пациент - женщина 67 лет с положительным COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человек, умер 2 631. В Москве к настоящему моменту зафиксировано 142 824 случая коронавируса. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.