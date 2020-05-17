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Пандемия коронавируса нового типа
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Голикова заявила, что российские врачи не пытаются скрыть случаи заражения коронавирусом

По словам вице-премьера, с экономической точки зрения клиники заинтересованы в высоких показателях по борьбе с инфекцией

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Врачи в российских больницах не пытаются скрыть информацию о случаях инфицирования коронавирусом, в том числе по той причине, что борьба с ним включена в тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС), и с экономической точки зрения клиники заинтересованы в высоких показателях по борьбе с инфекцией. Об этом заявила в воскресенье вице-премьер России Татьяна Голикова в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

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"Не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID. Это совсем не про наших врачей - я могу это точно сказать. Не хочу приводить этот аргумент, потому что он может прозвучать некорректно, но тем не менее мы оплачиваем лечение коронавируса за счет средств ОМС. Мы с самого начала, когда это началось, пересмотрели тарифы, и каждый субъект РФ установил тариф на оказание этой медпомощи <...> Тариф по лечению COVID больше, чем даже для сердечно-сосудистых заболеваний. С экономической точки зрения любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше "ковидов", - сказала Голикова.

Также она пояснила, что уровни летальности и смертности являются принципиально разными показателями. "Он [показатель смертности] считается на население. Данные за апрель, которые все время обсуждаются публично, официально по причинам смерти будут только в конце мая. Сейчас это данные, которые связаны с оперативной статистикой, которую аккумулирует налоговая служба, поскольку она собирает данные ЗАГСов, и после 20-го числа будет сверка традиционная", - добавила она.

Ранее газета Financial Times опубликовала статью, в которой утверждается, что число умерших от коронавируса в России может на 70% превышать данные официальной статистики. Голикова впоследствии прокомментировала информацию издания, сообщив, что Россия не манипулирует официальной статистикой по уровню летальности из-за коронавирусной инфекции в стране, он действительно в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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