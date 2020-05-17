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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге еще 66 человек выздоровели после заражения коронавирусом

Таким образом, общее число выздоровевших в регионе достигло 2 175

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов с наибольшим количеством инфицированных, достигло 2 175 человек. За сутки выздоровели еще 66 пациентов, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

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Согласно представленным данным, число выздоровевших достигло 2 175 человек, днем ранее оно составляло 2 109.

Вместе с тем за сутки в городе зафиксирован 451 новый случай заражения, общее число заразившихся достигло 10 462. За сутки также умерли пять человек, всего с начала пандемии - 85. За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8 200 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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