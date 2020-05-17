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В Крыму есть жалобы при оформлении выплат на детей из-за украинских метрик

Министр труда и соцзащиты региона отметила, что все вопросы решаются в индивидуальном порядке

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Республики Крым отмечают участившиеся случаи обращений граждан, которые жалуются на проблемы при оформлении заявлений для выплат на детей из-за украинских свидетельств о рождении, все вопросы решаются в индивидуальном порядке, сообщила в воскресенье зампредседателя Совета министров - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

"Имеется проблема, я могу сказать, у большого количества родителей по украинским свидетельствам о рождении у детей при заполнении заявлений на сайте госуслуг на выплату в 10 тыс. рублей. Я вижу обращаются на все соцсети и в наше министерство в том числе. При заполнении не всегда актовая запись украинского свидетельства может подтягиваться сайтом госуслуг", - сообщила она на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

Он пояснила, что вся крымская база украинских свидетельств о рождении была передана в Пенсионный фонд РФ.

"Понятно, что могут быть какие-то сбои, потому что это была бывшая украинская база и какие-то свидетельства могут не идентифицироваться. Поэтому мы точечно по каждому обращению отзваниваемся, и Пенсионный фонд в ручном режиме помогает регистрировать или записывают предварительно, чтобы человек пришел и заполнил. Родители пусть не переживают. До 1 октября вы сможете президентские все выплаты заявиться. Деньги ваши не пропадут", - отметила она.

Ранее 15 мая на совещании по социально-экономическим вопросам вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что граждане России подали на данный момент 5,3 млн заявлений на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно. Ранее сообщалось, что выплаты можно будет получить с 1 июня. На рассмотрение соответствующего заявления отводится не более пяти дней, на выплату - не более трех дней. За ее назначением можно обратиться до 1 октября.

О референдуме в Крыму

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% процента жителей Крыма и Севастополя соответственно, президент России 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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