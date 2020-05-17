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Самолет из Ташкента с россиянами на борту приземлился в Казани

Воздушное судно прибыло в 13:17 мск

КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Борт авиакомпании Uzbekistan Airways прибыл из Ташкента (Узбекистан) в Татарстан, сообщается в воскресенье на онлайн-табло международного аэропорта Казань.

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"Фактическое [время прилета] - 17.05.2020 13:17 мск", - сообщается на табло.

В воскресенье в официальном аккаунте посольства РФ в Узбекистане в Twitter появилось сообщение о вылете рейсом "Узбекских авиалиний" по маршруту Ташкент - Казань 145 граждан.

Узбекистан в марте из-за пандемии коронавируса приостановил транспортное сообщение с другими странами. В республике ввели жесткие карантинные ограничения, которые начали постепенно смягчать с 25 апреля по мере улучшения обстановки. С 27 марта Россия также полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человек, умер 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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