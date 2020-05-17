Врачи КБР, борющиеся с коронавирусом, получат дополнительные выплаты до 19 мая

НАЛЬЧИК, 17 мая. /ТАСС/. Врачи и медработники, оказывающие помощь больным с коронавирусной инфекцией в Кабардино-Балкарии, получат дополнительные выплаты до 19 мая, на эти цели региону направлено 129 млн рублей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В субботу правительство РФ утвердило новые правила предоставления федеральных выплат врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, - без привязки ко времени, на основе самого факта работы с больными, зараженными коронавирусной инфекцией. Правительство также утвердило распределение между регионами очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, которые предоставляются бюджетам субъектов на доплаты врачам, помогающим больным с коронавирусом.

"На осуществление дополнительных выплат распоряжением правительства РФ… регионам выделены дополнительные средства, субсидия для Кабардино-Балкарии составила 129 млн рублей. Минздравом КБР даны поручения всем медорганизациям произвести анализ выплат за апрель и произвести пересчет стимулирующих выплат работникам. В настоящее время проводится работа по начислению. До 19 мая выплаты должны быть произведены всеми медорганизациями", - говорится в сообщении ведомства на официальной странице Минздрава КБР в Instagram.

Ранее следственные органы в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по сообщениям СМИ о нарушениях, якобы допущенных при начислении доплат медицинским работникам, привлеченным к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. О проверках выплат врачам сообщали и Минздраве республики. Характер жалоб не разглашался, но отмечалось, что для всех сотрудников, помимо федеральных выплат, предусмотрены и региональные - врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием в месяц должны получать по 50 тыс. рублей, средний медперсонал - 30 тыс. рублей, младший и прочий медперсонал - по 25 тыс. рублей.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 17 мая 1 759 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки зарегистрировано 69 новых случаев. С начала пандемии в республике выздоровели 407 человек, семь человек умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человек, умерли 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.