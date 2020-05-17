Власти Нижегородской области начали проверку после обнаружения вакцины от гриппа в лесу

ТАСС, 17 мая. Расследование по факту обнаружения прохожими в лесу вакцины против гриппа началось в Нижегородской области. Об этом в воскресенье сообщил на своей странице в Instagram заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в дзержинском лесу прохожие обнаружили целую свалку с партией вакциной против гриппа. Отмечается, что вакцина рассчитана на период 2019-2020 годов. На видео запечатлено название препарата - "Совигрипп".

"Начали расследование по факту обнаружения партии вакцины, которую нашли обычные прохожие в лесу. Информацию о ходе расследования доведу до общественности. Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом", - написал он.

Мелик-Гусейнов добавил, что "такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено как преступление". Он также пояснил, что по номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда.