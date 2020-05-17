Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Нижегородской области начали проверку после обнаружения вакцины от гриппа в лесу

Как сообщалось ранее в социальных сетях, найденная вакцина рассчитана на период 2019-2020 годов

ТАСС, 17 мая. Расследование по факту обнаружения прохожими в лесу вакцины против гриппа началось в Нижегородской области. Об этом в воскресенье сообщил на своей странице в Instagram заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в дзержинском лесу прохожие обнаружили целую свалку с партией вакциной против гриппа. Отмечается, что вакцина рассчитана на период 2019-2020 годов. На видео запечатлено название препарата - "Совигрипп".

"Начали расследование по факту обнаружения партии вакцины, которую нашли обычные прохожие в лесу. Информацию о ходе расследования доведу до общественности. Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом", - написал он.

Мелик-Гусейнов добавил, что "такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено как преступление". Он также пояснил, что по номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда.

Теги
РоссияНижегородская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Все четыре вылетевших из Сербии Ил-76 с военными РФ прибыли в Россию
Военные проходят "обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС