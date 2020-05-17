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Прокуратура Кубани проверит сведения о возможных нарушениях при начислении выплат медикам

Следователи также проводят проверки по возможным фактам невыплаты денежных компенсаций медикам, оказывающим помощь заразившимся коронавирусом

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края организовала проверки в связи с участившимися публикациями в интернете о нарушениях начислений федеральных стимулирующих выплат медицинским работникам в регионе. Об этом в воскресенье говорится в сообщении пресс-службы краевой прокуратуры.

"В сети Интернет опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников подстанций скорой медицинской помощи Кавказского района, Краснодара и др. при начислении федеральных стимулирующих выплат. В связи с этим территориальные прокуроры ориентированы на выяснение фактических обстоятельств полноты и своевременности выплаты указанных надбавок, инициированы встречи с коллективом и руководством медицинских учреждений", - говорится в сообщении. По результатам проверок примут исчерпывающие меры реагирования.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, следователи региона также проводят проверки по возможным фактам невыплаты денежных компенсаций медикам, оказывающим помощь заразившимся коронавирусом. "По размещенным в информационном пространстве обращениям сотрудников скорой медицинской помощи Кавказского, Усть-Лабинского, Успенского районов и города Краснодара территориальными следственными отделами СК РФ по Краснодарскому краю незамедлительно организованы доследственные проверки", - сообщили в ведомстве, добавив, что проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В субботу на сайте Генпрокуратуры РФ появилась информация, что прокуратура Краснодарского края проверяет сведения о возможных нарушениях прав работников скорой медпомощи в Армавире при начислении стимулирующих выплат на основе публикаций в интернете. Замгубернатора Кубани Анна Минькова сообщила, что было принято решение уволить главного врача армавирской городской больницы, в структуру которой входит служба скорой помощи. Как позднее сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, сотрудникам станции скорой помощи в Армавире произведут перерасчет.

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РоссияКраснодарский край
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