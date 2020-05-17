Британский премьер объявил о выделении $110 млн на создание центра по производству вакцин

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании выделило £93 млн ($110 млн), чтобы ускорить создание нового центра по производству вакцин и инновациям, который должен будет начать работу летом 2021 года. Об этом объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в авторской статье, опубликованной в воскресенье газетой The Sunday Times .

"Я уже говорил раньше, что мы направим все имеющиеся ресурсы на поиск вакцины [от нового коронавируса]. У нас впереди еще очень долгий путь, буду откровенен, сказав, что вакцина может так и не появиться, - признал Джонсон. - Однако мы стоим во главе международных усилий по созданию препарата. Одно из наиболее перспективных исследований в этой области осуществляется в Соединенном Королевстве, на этих выходных мы объявляем о том, что выделим £93 млн на то, чтобы центр по производству вакцин и инновациям начал работать на 12 месяцев раньше намеченного срока".

О формальном учреждении нового центра еще в 2019 году объявили Оксфордский университет, Имперский колледж Лондона и Лондонская школа гигиены и тропической медицины. Он должен был открыться в 2022 году. Ранее на его создание было выделено £76 млн ($92 млн). Еще £38 млн ($46 млн), как сообщили в воскресенье власти страны, будет направлено на то, чтобы как можно быстрее открыть производственное предприятие при центре, которое сможет начать работу уже летом этого года и приступить к производству вакцины от коронавируса, если испытываемые сейчас в Великобритании препараты окажутся эффективны.

Ранее в Соединенном Королевстве были выделены средства 27 проектам по исследованию нового вируса и поиску средств для борьбы с ним. Два наиболее многообещающих британских исследования по разработке вакцин в апреле получили от правительства новые гранты.

Ученые из Оксфордского университета 23 апреля начали испытания своей экспериментальной вакцины ChAdOx1 nCoV-19 на добровольцах. Директор Дженнеровского института, где идет разработка вакцины, оценивает шансы на то, что она окажется действенной, примерно в 80%. Уже размещен заказ на производство 1 млн доз препарата. Команда из Имперского колледжа Лондона пока испытывает свою вакцину на животных, а добровольцам ее начнут вводить в июне.

По последней информации Минздрава Великобритании, число инфицированных новым коронавирусом в Великобритании превысило 240 тыс., а количество летальных исходов - 34 тыс. Британские власти заявляют, что с середины апреля смертность в стране стабильно снижается. Число новых случаев инфицирования и количество пациентов с коронавирусом в больницах также постепенно уменьшается.