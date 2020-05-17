Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Британский премьер объявил о выделении $110 млн на создание центра по производству вакцин

Центр может начать работу летом 2021 года

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании выделило £93 млн ($110 млн), чтобы ускорить создание нового центра по производству вакцин и инновациям, который должен будет начать работу летом 2021 года. Об этом объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в авторской статье, опубликованной в воскресенье газетой The Sunday Times.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я уже говорил раньше, что мы направим все имеющиеся ресурсы на поиск вакцины [от нового коронавируса]. У нас впереди еще очень долгий путь, буду откровенен, сказав, что вакцина может так и не появиться, - признал Джонсон. - Однако мы стоим во главе международных усилий по созданию препарата. Одно из наиболее перспективных исследований в этой области осуществляется в Соединенном Королевстве, на этих выходных мы объявляем о том, что выделим £93 млн на то, чтобы центр по производству вакцин и инновациям начал работать на 12 месяцев раньше намеченного срока".

О формальном учреждении нового центра еще в 2019 году объявили Оксфордский университет, Имперский колледж Лондона и Лондонская школа гигиены и тропической медицины. Он должен был открыться в 2022 году. Ранее на его создание было выделено £76 млн ($92 млн). Еще £38 млн ($46 млн), как сообщили в воскресенье власти страны, будет направлено на то, чтобы как можно быстрее открыть производственное предприятие при центре, которое сможет начать работу уже летом этого года и приступить к производству вакцины от коронавируса, если испытываемые сейчас в Великобритании препараты окажутся эффективны.

Ранее в Соединенном Королевстве были выделены средства 27 проектам по исследованию нового вируса и поиску средств для борьбы с ним. Два наиболее многообещающих британских исследования по разработке вакцин в апреле получили от правительства новые гранты.

Ученые из Оксфордского университета 23 апреля начали испытания своей экспериментальной вакцины ChAdOx1 nCoV-19 на добровольцах. Директор Дженнеровского института, где идет разработка вакцины, оценивает шансы на то, что она окажется действенной, примерно в 80%. Уже размещен заказ на производство 1 млн доз препарата. Команда из Имперского колледжа Лондона пока испытывает свою вакцину на животных, а добровольцам ее начнут вводить в июне.

По последней информации Минздрава Великобритании, число инфицированных новым коронавирусом в Великобритании превысило 240 тыс., а количество летальных исходов - 34 тыс. Британские власти заявляют, что с середины апреля смертность в стране стабильно снижается. Число новых случаев инфицирования и количество пациентов с коронавирусом в больницах также постепенно уменьшается.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Все четыре вылетевших из Сербии Ил-76 с военными РФ прибыли в Россию
Военные проходят "обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС