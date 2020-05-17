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Пандемия коронавируса нового типа

В Архангельской области введут фиксированные выплаты для участвующих в борьбе с COVID-19

Губернатор региона отметил, что фиксированные суммы будут выплачиваться с апреля по июнь

ТАСС, 17 мая. Власти Архангельской области введут фиксированные выплаты для всех медицинских работников, которые участвуют в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба областного правительства, сославшись на заявление врио губернатора региона Александра Цыбульского.

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"Я считаю необходимым убрать из методики расчета критерий фактически отработанного времени. То есть все медицинские работники - и те, кто работает в "красной зоне", и те, кто находится в группе риска, - должны получать фиксированные выплаты. Это решение в кратчайшие сроки будет оформлено постановлением правительства Архангельской области. При этом оно будет ретроспективным, то есть фиксированные суммы будут выплачиваться с апреля по июнь. Уверен, что теперь мы восстановим справедливость в этом вопросе", - сказал Цибульский, которого цитирует пресс-служба.

В соответствии с предложением президента РФ в области были приняты решения, направленные на поддержку медиков, оказывающих помощь больным с COVID-19. Предусмотрены стимулирующие доплаты медицинскому персоналу, а также сотрудникам лабораторий, уборщикам в стационарах, водителям машин скорой помощи, которые также непосредственно соприкасаются с заразившимися коронавирусом. Из федерального бюджета на эти цели выделено 44 млн рублей, еще 56 млн рублей - из бюджета области. При этом доплаты персоналу, непосредственно выезжавшему к больным с коронавирусом и с подозрением на него, начислялись за фактически отработанное время.

С 1 апреля 2020 года выплаты персоналу стационарных отделений, поликлиник, скорой помощи, лабораторий, которые оказывают помощь пациентам из групп риска, установленные постановлениями правительства Архангельской области, будут рассчитываться в полном объеме вне зависимости от отработанных часов. Они составят 32 729 рублей врачам скорой помощи, среднему медперсоналу экипажей скорой медицинской помощи - 16 365 рублей, фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов - 8 183 рубля, санитарам-водителям и водителям скорой помощи - 12 274 рубля.

Врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях, получат 40 911 рублей, средний персонал, участвующий в оказании помощи в стационаре, - 20 456 рублей, младший медперсонал и уборщицы, обеспечивающие условия для оказания стационарной помощи, - 12 274 рубля. Правительству Архангельской области дано поручение подготовить все необходимые документы и предусмотреть выделение на эти цели дополнительных средств из регионального бюджета, говорится в сообщении пресс-службы.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
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