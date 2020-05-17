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Пандемия коронавируса нового типа

СК начал проверку по жалобам о задержках выплат медикам в Архангельске

Следствие опросит работников скорой медицинской помощи, которые не получили причитающиеся выплаты

ТАСС, 17 мая. Следственные органы Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу начали доследственную проверку по сообщениям в СМИ о неполной выплате стимулирующих доплат медикам, задействованным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Архангельске. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте управления.

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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена информация о том, что на данный момент федеральные и президентские выплаты в полном объеме получили не все сотрудники скорой медицинской помощи, которые работают в городе Архангельске, в связи с чем нарушены их права, а заявления о том, что за работу с больными коронавирусной инфекцией и больными из группы риска все медики получили доплаты, не соответствуют действительности. По данному факту следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следствие исследует изложенные в публикации обстоятельства, установит и опросит работников скорой медицинской помощи, которые не получили причитающиеся выплаты, изучит документацию, регламентирующую порядок начисления указанных выплат. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в сообщении ведомства.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
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