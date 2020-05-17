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Пандемия коронавируса нового типа

Общежитие лесотехнического вуза в Петербурге стало обсерватором из-за вируса у студентов

В обсерваторе находятся около 100 человек - студенты и сотрудники вуза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Одно из общежитий Санкт-Петербургского лесотехнического университета им. Кирова стало обсерватором после того, как у трех студентов из Вьетнама был выявлен коронавирус. Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, в обсерваторе находятся около 100 человек.

"Общежитие на Новороссийской улице стало обсерватором после того, как у троих студентов из Вьетнама нашли коронавирус. На месте дежурит медицинский пост, мы на постоянной связи с Роспотребнадзором выполняем все и указания. В общежитии сейчас находятся около 100 человек - это и студенты, и сотрудники вуза", - сказали в пресс-службе.

У всех были взяты анализы на коронавирус. Результаты пока не готовы. В пресс-службе добавили, что трое вьетнамских студентов, у которых нашли новый вирус, чувствуют себя удовлетворительно.

По последним данным, в Петербурге всего заболели 10 462 человек, выздоровели 2 175, 85 человек умерли.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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