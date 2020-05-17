В ЕАО выплаты за работу с пациентами с COVID-19 получили около 700 медицинских работников

ТАСС, 17 мая. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) выплатили доплаты за работу с больными с коронавирусной инфекцией около 700 сотрудникам медицинских организаций региона. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в управлении по внутренней политике правительства ЕАО.

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить все выплаты медработникам за апрель до середины мая. В стране установлена специальная федеральная доплата в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом.

"Около 700 сотрудников [85 врачей, около 500 сотрудников среднего персонала и более 100 сотрудников младшего персонала] 14 медицинских организаций ЕАО получили стимулирующие выплаты за апрель", - сообщили в управлении.

Доплата произведена в полном объеме для всех медицинских сотрудников региона, которым она причиталась. Всего на эти цели было направлено 18 млн рублей. Суммы были рассчитаны для каждого работника персонально, исходя из времени, которое он отработал в контакте с коронавирусными больными.

Накануне порядок назначения стимулирующих выплат был уточнен на федеральном уровне. С этого месяца он основан не на почасовой работе, а на самом факте нахождения медперсонала в "красной зоне". Министерство здравоохранения РФ уже утвердило новые методические рекомендации для расчетов.

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Еврейской автономной области составляет 223. 78 человек вылечились, один пациент умер.